Податкова виписала бізнесу штрафи на 136 мільйонів: про яке порушення попереджали вже давно

З 1 жовтня 2023 року усі підприємці повинні були використовувати касовий апарат. На жаль, не всі дослухалися до попередження податкової.

Штрафи за невикористання РРО

Впродовж останніх трьох місяців працівники податкової виявили 9100 порушень, які стосуються застосуванням РРО/ПРРО. Внаслідок цих порушень підприємці отримали штрафи на загальну суму 136,1 мільйона гривень.

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107,4 мільйона гривень штрафів були виписані за те, що підприємці взагалі не застосовували РРО/ПРРО, а також видавали невідповідні розрахункові документи. Також підприємці скоювали наступні податкові порушення:

невикористання режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії;

порушення порядку обліку товарних запасів;

відсутність фіскальних чеків.

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Найбільше порушень здійснили представники сфери торгівлі. Найбільше штрафів вони отримали за незастосування РРО/ПРРО. Порушення були виявлені у супермаркетах, АЗС, магазинах побутової техніки, аптеках та у бізнесу зі сфери інтернет-торгівлі.

Податківці також розповіли, що за рік кількість РРО/ПРРО в Україні зросла на 200 тисяч, а сума проведених через них операцій зросла на 100 мільярдів гривень.