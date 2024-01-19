Штрафи за невикористання РРО

Впродовж останніх трьох місяців працівники податкової виявили 9100 порушень, які стосуються застосуванням РРО/ПРРО. Внаслідок цих порушень підприємці отримали штрафи на загальну суму 136,1 мільйона гривень.

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107,4 мільйона гривень штрафів були виписані за те, що підприємці взагалі не застосовували РРО/ПРРО, а також видавали невідповідні розрахункові документи. Також підприємці скоювали наступні податкові порушення:

невикористання режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії;

порушення порядку обліку товарних запасів;

відсутність фіскальних чеків.

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Найбільше порушень здійснили представники сфери торгівлі. Найбільше штрафів вони отримали за незастосування РРО/ПРРО. Порушення були виявлені у супермаркетах, АЗС, магазинах побутової техніки, аптеках та у бізнесу зі сфери інтернет-торгівлі.

Податківці також розповіли, що за рік кількість РРО/ПРРО в Україні зросла на 200 тисяч, а сума проведених через них операцій зросла на 100 мільярдів гривень.