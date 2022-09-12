Наслідки російського вторгнення: як постраждав складський бізнес Києва та області

Через російське вторгнення 213 тисяч квадратних метрів складських приміщень у Київському регіоні були повністю знищені. Найбільше дісталося складам вздовж автомобільної траси М-06 (Житомирський напрямок) та складським об'єктам вздовж Варшавської траси (М-07).

Як постраждав складський бізнес

У січні – червні 2022 року обсяг загальних складських площ у Київській області безпрецедентно знизився з 1,6 мільйона квадратних метрів наприкінці 2021 року до 1,3 мільйона квадратних метрів, з гідно з дослідженням CBRE Ukraine.

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Майже 340 тисяч квадратних метрів чистих складських площ повністю, або частково знижені станом на червень цьогоріч. Це 22% від загального обсягу складських площ у Київському регіоні.

169 тисяч квадратних метрів – загальний обсяг площ, які зазнали часткового руйнування

213 тисяч квадратних метрів – повністю зруйновано.

Які склади постраждали найбільше

Найбільше через війну постраждали склади вздовж автомобільної траси М-06 (Житомирський напрямок), де значних руйнувань зазнали село Стоянка, село Петрушки, село Бузова та мело міського типу Макарів. Значних руйнувань зазнали також складські та логістичні комплекси вздовж Варшавської траси (М-07) поблизу міст Буча, Гостомель та селища Ворзель у Бучанському районі.

Орендні ставки та ситуація на ринку

Протягом першого півріччя 2022 року на ринок не було введено жодного нового об'єкта. Зараз більшу частину проєктів 2022 року призупинено. Девелопери намагаються максимально відтермінувати дату введення проєктів в експлуатацію, аби мінімізувати ризики. До кінця року можуть ввести в експлуатацію не більш ніж 45 тисяч квадратних кілометрів, а решту проєктів перенесуть на 2023 – 2024 роки.

Середня вакантність на ринку склала 2,8% у розрахунку на оновлений показник загальної конкурентної пропозиції, що становить 1,3 мільйона квадратних кілометрів. Більшість вакантних площ сконцентровано у нововведених 2021 року складських об'єктах, які не встигли поглинутись до початку війни (або на початку 2022 року).

До кінця червня 2022 року орендні ставки у національній валюті залишилися на рівні кінця 2021 року, однак у доларовому еквіваленті сталося падіння в середньому на 8 – 10%. Пропоновані орендні ставки на сухі склади коливалися в межах 133 – 159 гривень за квадратний метр в місяць.