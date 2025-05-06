Нова ера ІТ: замість кодування потрібні нові навики, чому відбуваються масові скорочення

З початку 2025 року понад 52 тисячі IT-фахівців по всьому світу залишилися без роботи. Лише у квітні звільнення торкнулися майже 23 тисячі спеціалістів. Основним чинником такого тренду називають стрімке впровадження штучного інтелекту.

Як штучний інтелект вплинув на ситуацію

Про це повідомляє портал Layoffs.fyi, який фіксує масові скорочення в технологічній галузі, передає 24 Канал.

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Системи ШІ сьогодні здатні самостійно писати код, тестувати його та виконувати інші рутинні завдання, які раніше вимагали участі людини. Це дозволяє компаніям зменшувати витрати і пришвидшувати розробку продуктів, поступово знижуючи потребу в численних командах розробників.

Яких спеціалістів найчастіше скорочують

Під скорочення потрапляють не тільки джуніори, а й досвідчені інженери, які працювали в провідних гігантах індустрії – таких як Google, Microsoft, Amazon. В самій Microsoft заявляють, що вже зараз близько 30% коду пише штучний інтелект, а до 2030 року ця цифра зросте до 95%. Подібні процеси відбуваються і в інших великих компаніях.

Аналітики вважають, що ринок праці в ІТ-сфері змінюється фундаментально. Збільшення конкуренції між спеціалістами, зменшення кількості вакансій і стрімкий розвиток технологій вимагають нових навичок.

Тенденції на ринку

Замість класичного програмування на перший план виходить здатність ефективно взаємодіяти з нейромережами – так званий промпт-інжиніринг.

Провідні гравці галузі вже давно говорили про можливі ризики. Зокрема, засновник Nvidia ще минулого року говорив, що програмування у звичному вигляді відходить у минуле.

Розробник ChatGPT Сем Альтман відзначав, що раніше логічним кроком було вивчення коду, тепер – опанування інструментів на базі ШІ.

Схоже, світ ІТ входить у нову фазу, де вміння працювати з технологіями важливіше за традиційні технічні навички.