Как искусственный интеллект повлиял на ситуацию

Об этом сообщает портал Layoffs.fyi, который фиксирует массовые сокращения в технологической отрасли, передает 24 Канал.

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Системы ИИ сегодня способны самостоятельно писать код, тестировать его и выполнять другие рутинные задачи, которые ранее требовали участия человека. Это позволяет компаниям уменьшать расходы и ускорять разработку продуктов, постепенно снижая потребность в многочисленных командах разработчиков.

Каких специалистов чаще всего сокращают

Под сокращение попадают не только джуниоры, но и опытные инженеры, которые работали в ведущих гигантах индустрии – таких как Google, Microsoft, Amazon. В самой Microsoft заявляют, что уже сейчас около 30% кода пишет искусственный интеллект, а к 2030 году эта цифра возрастет до 95%. Подобные процессы происходят и в других крупных компаниях.

Аналитики считают, что рынок труда в ИТ-сфере меняется фундаментально. Увеличение конкуренции между специалистами, уменьшение количества вакансий и стремительное развитие технологий требуют новых навыков.

Тенденции на рынке

Вместо классического программирования на первый план выходит способность эффективно взаимодействовать с нейросетями – так называемый промпт-инжиниринг.

Ведущие игроки отрасли уже давно говорили о возможных рисках. В частности, основатель Nvidia еще в прошлом году говорил, что программирование в привычном виде уходит в прошлое. А разработчик ChatGPT Сэм Альтман отмечал: раньше логичным шагом было изучение кода, теперь – освоение инструментов на базе ИИ.

Похоже, мир ИТ входит в новую фазу, где умение работать с технологиями важнее традиционных технических навыков.