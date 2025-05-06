Як штучний інтелект вплинув на ситуацію

Про це повідомляє портал Layoffs.fyi, який фіксує масові скорочення в технологічній галузі, передає 24 Канал.

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Системи ШІ сьогодні здатні самостійно писати код, тестувати його та виконувати інші рутинні завдання, які раніше вимагали участі людини. Це дозволяє компаніям зменшувати витрати і пришвидшувати розробку продуктів, поступово знижуючи потребу в численних командах розробників.

Яких спеціалістів найчастіше скорочують

Під скорочення потрапляють не тільки джуніори, а й досвідчені інженери, які працювали в провідних гігантах індустрії – таких як Google, Microsoft, Amazon. В самій Microsoft заявляють, що вже зараз близько 30% коду пише штучний інтелект, а до 2030 року ця цифра зросте до 95%. Подібні процеси відбуваються і в інших великих компаніях.

Аналітики вважають, що ринок праці в ІТ-сфері змінюється фундаментально. Збільшення конкуренції між спеціалістами, зменшення кількості вакансій і стрімкий розвиток технологій вимагають нових навичок.

Тенденції на ринку

Замість класичного програмування на перший план виходить здатність ефективно взаємодіяти з нейромережами – так званий промпт-інжиніринг.

Провідні гравці галузі вже давно говорили про можливі ризики. Зокрема, засновник Nvidia ще минулого року говорив, що програмування у звичному вигляді відходить у минуле. А розробник ChatGPT Сем Альтман відзначав: раніше логічним кроком було вивчення коду, тепер – опанування інструментів на базі ШІ.

Схоже, світ ІТ входить у нову фазу, де вміння працювати з технологіями важливіше за традиційні технічні навички.