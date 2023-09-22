Словаччина скасує заборону на українське зерно: яке рішення для цього вигадали посадовці

Влада Словаччини готова розглядати скасування на імпорт українського зерна. Щоправда, обмеження знімуть не одразу, а після певних процедур.

Словаччина та Україна знайшли спільне рішення

Вже найближчим часом Україна та Словаччина створять спільну систему ліцензування для торгівлі зерном. Про це домовилися очільники міністерств сільського господарства.

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У перспективі це дозволить скасувати ембарго на 4 групи українських товарів. Про негайне скасування обмежень не йдеться, адже систему потрібно протестувати.

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Домовилися про створення системи торгівлі зерном на основі видачі та контролю ліцензій. Поки ця система не запрацює і не буде повністю протестована, заборона на імпорт чотирьох товарів з України залишається в силі,

– розповіли у словацькому міністерстві сільського господарства.

Україна відкличе свою скаргу на Словаччину, яку подала у Світову організацію торгівлі. Натомість з Польщею та Угорщиною розбірки поки не припиняються.

Нагадаємо, 15 вересня ЄС скасував ембарго на українське зерно. Польща, Угорщина та Словаччина вирішили не підтримати рішення Єврокомісії та запровадили обмеження на українську продукцію в односторонньому порядку. З Братиславою знайти спільну мову нашій стороні вже вдалося, натомість Варшава та Будапешт наразі не готові йти назустріч Україні щодо питання експорту нашого зерна.