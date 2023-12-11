Поганий приклад заразний: словацькі перевізники таки заблокували пункт пропуску біля Ужгорода

Перевізники зі Словаччини таки вирішили втілити свої погрози у реальність. Вони блокують рух українських вантажівок на єдиному пункті пропуску, через який вони можуть курсувати на їхню територію.

Словацькі перевізники почали блокаду

Спілка перевізників Словаччини розпочала акцію протесту на кордоні з Україною. Представники асоціації блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецке".

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Відповідну інформацію українським прикордонникам словацькі колеги передали о 16:10. Протестувальники заблокували рух вантажівок, які прямують з території України у Словаччину. Що стосується тих вантажівок, які покидають територію ЄС, то їх перевізники поки що не чіпають.

Наразі в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають понад 1200 вантажівок. Що стосується легкових автомобілів та автобусів, то їх пропуск здійснюється у штатному режимі.

Ситуація з блокадою кордону загострюється

Польські перевізники почали блокувати в'їзд вантажівок з України 6 листопада. Попри те, що Україна підписала угоду про "транспортний безвіз" з ЄС, поляки заявили, що не будуть виконувати його умов. Окрім того, вони вимагають повернення для українського бізнесу усіх дозволів, окрему чергу для своїх порожніх вантажівок, доступ до системи "Шлях" тощо.

Асоціація роботодавців Польщі запропонувала провести переговори, але одразу заявила, що наполягатиме на виконанні умов перевізників та не збирається йти на компроміс у цьому питанні.

У Брюсселі засудили дії протестувальників та закликали виконувати умови договору, але на цьому реакція ЄС закінчилася. Через дії польських перевізників український бізнес зазнав збитків на десятки мільйонів доларів, але про їх відшкодування ніхто не говорить. Окрім того, відомо про випадки, коли у черзі помирали українські водії, але, знову ж таки, відповідати за це ніхто не поспішає.

Натхненні "успіхами" польських колег, до блокади приєдналися словацькі перевізники. Окрім того, угорці зробили заяву, що також готові до блокади руху вантажівок з території України.