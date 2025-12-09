Смертна кара за хабарі: в Китаї стратили екскерівника великої фінансової компанії

У Китаї стратили колишнього генерального менеджера China Huarong. Загальна сума хабарів була особливо великою, а обставини особливо тяжкими, тому чоловікові призначили покарання у вигляді смертної кари.

Що відомо про страту за хабарництво?

9 грудня Китай стратив Бай Тяньхуея, екскерівника China Huarong International Holdings Limited, після того, як його було засуджено за хабарництво, пише 24 Канал з посиланням на державне агентство Сіньхуа.

Страту було виконано судом у північнокитайському муніципалітеті Тяньцзінь після схвалення Верховного народного суду.

Згідно з вироком, Бая було засуджено до смертної кари з довічним позбавленням політичних прав, конфіскацією всього його особистого майна та поверненням усіх незаконно набутих доходів до державної скарбниці.

Бай оскаржив вироки, але його апеляцію відхилив Вищий народний суд Тяньцзіня у лютому 2025 року.

Розглянувши справу, Верховний суд Китаю встановив, що підозрюваний скористався своїми різними посадами між 2014 і 2018 роками, щоб надавати допомогу іншим особам у придбанні проєктів та корпоративному фінансуванні, незаконно отримуючи хабарі на загальну суму 1,1 мільярда юанів (близько 157 мільйонів доларів США).

Верховний суд постановив, що злочини, скоєні Баєм, були надзвичайно серйозними, оскільки загальна сума хабарів була особливо великою, а обставини особливо тяжкими. Також ці злочини мали надзвичайно негативні соціальні наслідки та завдали великої шкоди інтересам держави та народу.

Зауважте! China Huarong – це найбільша фінансова компанія з управління активами в Китаї, яка спеціалізується на проблемних боргах.

