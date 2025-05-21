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21 травня, 08:04
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Соціальне таксі запускають у чотирьох областях: кому доступна послуга

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Пілотний проєкт соціального таксі запускають у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Чернігівській областях, орієнтований на людей з обмеженою мобільністю.
  • Послуга включає допомогу у виході з дому, транспортуванні до медичних закладів та поверненні додому для самотніх людей похилого віку та осіб з інвалідністю. 

У чотирьох областях України запускають пілотний проєкт соціального таксі. Ініціативу реалізує Український Червоний Хрест за підтримки Австрійського Червоного Хреста.

У яких регіонах з'явиться соціальне таксі

Йдеться про Львівську, Закарпатську, Чернівецьку та Чернігівську області. Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Українського Червоного Хреста.

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Послуга орієнтована на людей, які тимчасово втратили мобільність через травми, або мають труднощі з пересуванням, зокрема через вік чи стан здоров'я.

"Соціальне таксі допоможе дістатися на планові медичні обстеження тим, хто фізично не може зробити це самостійно", – пояснив Олександр Бабенко, в.о. керівника департаменту охорони здоров'я УЧХ.

Як працюватиме послуга

Послуга включає допомогу волонтерів у виході з дому, транспортуванні до медичного закладу з використанням інвалідного візка або нош, супровід на обстеження, а також повернення додому.

Першими скористатися послугою зможуть учасники напряму "Догляд вдома" – самотні люди похилого віку та особи з інвалідністю.

У майбутньому, після оцінки перших результатів, програму планують масштабувати на інші регіони України.