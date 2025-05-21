У яких регіонах з'явиться соціальне таксі

Йдеться про Львівську, Закарпатську, Чернівецьку та Чернігівську області. Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Українського Червоного Хреста.

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Послуга орієнтована на людей, які тимчасово втратили мобільність через травми, або мають труднощі з пересуванням, зокрема через вік чи стан здоров'я.

"Соціальне таксі допоможе дістатися на планові медичні обстеження тим, хто фізично не може зробити це самостійно", – пояснив Олександр Бабенко, в.о. керівника департаменту охорони здоров'я УЧХ.

Як працюватиме послуга

Послуга включає допомогу волонтерів у виході з дому, транспортуванні до медичного закладу з використанням інвалідного візка або нош, супровід на обстеження, а також повернення додому.

Першими скористатися послугою зможуть учасники напряму "Догляд вдома" – самотні люди похилого віку та особи з інвалідністю.

У майбутньому, після оцінки перших результатів, програму планують масштабувати на інші регіони України.