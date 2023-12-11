SpaceX Маска хоче продавати інсайдерські акції: компанію оцінили у 175 мільярдів доларів
Джерело:Bloomberg
Справи компанії SpaceX Ілона Маска йдуть значно краще, аніж в соціальної мережі Х. Менеджмент розглядає можливість продажу частини акцій, що привабило чималу кількість інвесторів.
SpaceX Маска суттєво додав у вартості
Як стало відомо журналістам Bloomberg з власних джерел, SpaceX Ілона Маска розглядає можливість продажу інсайдерських акцій. Запропонована ціна однієї акції повинна скласти 95 доларів.
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З огляду на це, загальна вартість SpaceX оцінюється у 175 мільярдів доларів, а то й більше. Відтак, компанія Маска входить до переліку світових компаній з найбільшою ринковою капіталізацією.
Поруч з компанією мільярдера у списку розташовані такі компанії:
- Nike Inc. – 177 мільярдів доларів;
- T-Mobile USA Inc. – 179 мільярдів доларів;
- China Mobile – 176 мільярдів доларів.
Улітку на тендері SpaceX оцінили у 150 мільярдів доларів. Відповідно, за кілька місяців вартість компанії зросла на 25 мільярдів.
Зазначимо, що не всі бізнеси мільярдера Ілона Маска можуть похизуватися таким успіхом. Зокрема, соціальна мережа Х (колишній Twitter) обвалилася у вартості з 44 до 19 мільярдів доларів. Окрім того, через нову політику та вислови самого Маска багато компаній вирішили припинити рекламні контракти, що сильно вдарило по прибутках соціальної мережі.