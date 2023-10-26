Один з директорів Nvidia говорив з українцем російською: як той відреагував

Український розробник Володимир Стойко проходив відбір у компанію Nvidia, яка зараз на піку завдяки виробництву чіпів, які потрібні для штучного інтелекту. Йому вдалося пройти кілька етапів співбесід, один з яких залишив неприємне враження.

Російська мова на інтерв’ю у світову компанію

Як розповів Володимир, коли отримав завдання з написання коду, то не встиг виконати його в повному об’ємі через брак часу та поточні завдання. Він надіслав у Nvidia те, що встиг зробити, і чекав відповіді від компанії.

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Листа від компанії не було 4 дні, тому розробник вже подумав, що не пройшов відбір. Згодом лист таки прийшов, Володимира запросили на співбесіду з одним із директорів.

Прийшов Джек (ім’я змінене): "Здраствуйтє, Владімір, мєня слишна"? Я відповів: "Let’s switch to English". Відповідь: "А чєво так? Парускі нє панімаєтє? Ілі прінципіальна нє хатітє разгаварівать?", –розповів девелопер.

Коли Володимир подивився на профіль цього директора в LinkedIn, то побачив, що той з Ізраїлю. Після інтерв’ю йому прийшла відмова, але розгорнутого фідбека він не отримав навіть після того, як про нього попросив.

Що стосується технічного завдання, то Володимир пояснив, що в його коді справді є помилки і він про них чудово знав, але хотів запропонувати можливості його покращення на обговоренні, якого не було.