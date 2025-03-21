Співвласник АТБ купує конфіскований у росіян завод

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл компанії ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна", кінцевим бенефіціаром якої є співвласник мережі АТБ Геннадій Буткевич, на купівлю ТОВ "АЕРОК" – одного з провідних виробників газобетону в Україні.

Що відомо про угоду

Відповідно до рішення АМКУ, "Трайдент Геоінвест Україна" отримала контроль над компанією "АЕРОК", придбавши понад 50% частки у статутному капіталі, інформує 24 Канал.

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ТОВ "АЕРОК" – великий український виробник газобетонних виробів із виробничими потужностями у Київській та Львівській областях.

– великий український виробник газобетонних виробів із виробничими потужностями у Київській та Львівській областях. Раніше компанія належала російському олігарху Андрію Молчанову через групу ЛСР, але була конфіскована у 2022 році після введення санкцій.

через групу ЛСР, але була конфіскована у 2022 році після введення санкцій. "Трайдент Геоінвест Україна" стала переможцем приватизаційного аукціону, запропонувавши 1,89 млрд грн за підприємство.

Як відбувалася угода 19 грудня 2024 року Фонд держмайна провів аукціон у системі Prozorro.Продажі, де компанія "Трайдент Геоінвест Україна" зробила найвищу ставку. 23 січня 2025 року покупець сплатив узгоджену суму, офіційно завершивши угоду.

Зауважте. Ця угода є частиною десятків випадків приватизації активів, які раніше контролювали російські бізнесмени. Придбання "АЕРОК" українським інвестором сприятиме розвитку будівельного сектору та економічної стабільності країни.