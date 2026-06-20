Співзасновник Ubisoft Клод Гіймо загинув у Франції: літак з бізнесменом розбився біля міста Ренн

У Франці 19 червня розбився літак, унаслідок чого загинули 2 людини. Серед жертв був Клод Гіймо, співзасновник Ubisoft та власник літака.

Відомо, що двомоторний літак вилетів з Ренна. Про це пише Franceinfo.

Дивіться також Два пасажирські потяги зіткнулися у Великій Британії: є загиблий і майже сотня поранених

Що відомо про авіакатастрофу?

За даними пожежної служби, двомоторний пропелерний літак Cessna 421 з вісьмома місцями розбився у п'ятницю вдень, 19 червня, на полі в місті Ла-Боль.

Прибувши на місце події, пожежники виявили, що літак охоплений полум'ям, яке поширювалося на навколишню рослинність.

Очікувалося, що Гіймо буде присутній цими вихідними в Ла-Болі на масштабному авіаційному заході за участі понад ста літаків.

Унаслідок катастрофи загинув також його інструктор, він перебував на борту як пасажир.

Довідково. Клод Гіймо зі своїми чотирма братами заснував компанію Ubisoft у 1986 році. Це велика французька компанія, яка є одним із найбільших у світі видавців та розробників відеоігор. Заснована у 1986 році.

Нагадаємо, що 14 червня у Ріо-де-Жанейро зіткнулися два гелікоптери. Серед загиблих – відомий американський співак Олівер Трі, а також аргентинський блогер Гаспі.