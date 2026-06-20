Про це пише BBC.

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Що відомо про аварію на британській залізниці?

Відомо, що сталося зіткнення двох поїздів поблизу Бедфорда.

Унаслідок аварії постраждали 89 людей, зокрема 11 отримали дуже серйозні травми. Машиніст поїзда загинув на місці.

Наразі причини аварії не встановлено, буде проведене "ретельне розслідування".

"Ми подбаємо про те, щоб провести ретельне розслідування, щоб з'ясувати, як сталося це зіткнення, і щоб уроки були отримані, щоб більше ніколи не повторилося такого інциденту", – сказала міністр транспорту Гайді Александер.

Водночас, як пише Daily Mail, машиніст одного із поїздів повідомляв ремонтній службі про несправність.

Вона додала, що залізниця Великої Британії – одна із найбезпечніших у світі, і "це дуже незвично, коли таке трапляється".

Нагадаємо, що у Польщі 25 травня потяг зіткнувся з вантажівкою на залізничному переїзді. Унаслідок аварії постраждало 18 людей, відомо також про одну жертву.