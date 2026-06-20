Відомо, що двомоторний літак вилетів з Ренна. Про це пише Franceinfo.

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Що відомо про авіакатастрофу?

За даними пожежної служби, двомоторний пропелерний літак Cessna 421 з вісьмома місцями розбився у п'ятницю вдень, 19 червня, на полі в місті Ла-Боль.

Прибувши на місце події, пожежники виявили, що літак охоплений полум'ям, яке поширювалося на навколишню рослинність.

Очікувалося, що Гіймо буде присутній цими вихідними в Ла-Болі на масштабному авіаційному заході за участі понад ста літаків. Він і був власником літака, що розбився.

Унаслідок катастрофи загинув також його інструктор, він перебував на борту як пасажир.

Довідково. Клод Гіймо зі своїми чотирма братами заснував компанію Ubisoft у 1986 році. Це велика французька компанія, яка є одним із найбільших у світі видавців та розробників відеоігор. Заснована у 1986 році.

Нагадаємо, що 14 червня у Ріо-де-Жанейро зіткнулися два гелікоптери. Серед загиблих – відомий американський співак Олівер Трі, а також аргентинський блогер Гаспі.