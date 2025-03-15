Чи можна платити податки наперед

Багато підприємців замислюються, чи можна сплачувати податки наперед і чи є в цьому сенс. Адже так імовірність існує та навіть передбачена Податковим кодексом України.

Як це працює

Детальніше про сплату податків наперед поснив податковий консультант Михайло Смокович, інформує 24 Канал.

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Законодавча довідка. Згідно зі статтею 295 ПКУ, платники єдиного податку можуть здійснити авансову сплату за весь податковий період (квартал, рік), але не пізніше кінця поточного звітного року.

На практиці ФОП 1 та 2 групи часто сплачують єдиний податок одразу на рік вперед, оскільки їхня ставка залишається незмінною протягом календарного року.

Ставки на 2025 рік:

ФОП 1 група – 302,80 грн/міс

ФОП 2 група – 1600,00 грн/міс

Водночас для ФОП 3 групи ситуація інша – вони повинні сплачувати податок щокварталу не пізніше 50 днів після закінчення звітного періоду. Однак багато підприємців, особливо в IT-сфері, надають перевагу помісячним сплатам або оплачують податок після кожного надходження доходу.

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Чи є сенс платити наперед Усе залежить від зручності підприємця. Якщо є можливість внести всю суму за рік одразу – це дозволяє не хвилюватися про регулярні платежі.

Важливо пам’ятати, що переплата зберігається у податковій і може використовуватися протягом кількох років. Однак є нюанс: якщо протягом трьох років після останнього платежу кошти не використовуються, податкова може їх списати.

Тож, наперед платити можна, і це зручно для тих, хто хоче уникнути зайвих клопотів. Однак головне – вчасно контролювати залишки на рахунку, щоб уникнути автоматичного списання коштів.