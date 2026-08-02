Хто має платити ЄСВ у 2026 році: правила, пільги та штрафи

З початку 2026 року в Україні діють оновлені правила сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Водночас для окремих категорій платників продовжують діяти пільги.

Хто має платити ЄСВ

Сплата ЄСВ залишається обов'язковою для юридичних та фізичних осіб, зареєстрованих як платники цього внеску, пише 7eminar.

Зокрема, сплачувати ЄСВ повинні:

роботодавці – за всіх найманих працівників незалежно від форми власності підприємства чи виду діяльності;

військові частини та силові органи – за військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового й начальницького складу, а також строковиків;

фізичні особи-підприємці – як на загальній, так і на спрощеній системі оподаткування (крім е-резидентів);

самозайняті особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, зокрема адвокати, нотаріуси, лікарі, аудитори, викладачі, науковці, митці та представники інших професій;

члени фермерських господарств, якщо вони не застраховані на інших підставах;

українці, які добровільно беруть участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

При цьому працівники, які працюють за трудовим або цивільно-правовим договором, самостійно ЄСВ не сплачують, оскільки це за них робить роботодавець.

Хто має пільги зі сплати ЄСВ

Водночас у 2026 році збереглися пільги зі сплати ЄСВ для окремих категорій громадян. Як і торік, можуть не робити внесок:

ФОПи, самозайняті особи та члени фермерських господарств, які отримують пенсію за віком або за вислугу років, а також люди з інвалідністю, які отримують пенсію чи державну соціальну допомогу;

ФОПи і самозайняті особи, які офіційно працюють за трудовим договором або за спеціальним контрактом із компанією-резидентом Дія.City, якщо роботодавець уже сплачує за них мінімальний страховий внесок;

ФОПи на загальній системі оподаткування, якщо в конкретному місяці вони не отримували доходу. У такому разі сплата внеску є правом, а не обов'язком;

мобілізовані підприємці без найманих працівників, а також резервісти, призвані на військову службу, – на весь період служби;

підприємці, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях;

ФОПи, які перебували в російському полоні, – за весь час перебування в неволі та ще шість місяців після звільнення.

Водночас особи, які одночасно є ФОПами, і здійснюють незалежну професійну діяльність, сплачують ЄСВ лише один раз.

При цьому борги за ЄСВ краще не накопичувати. За несплату чи несвоєчасну сплату єдиного внеску передбачений штраф у розмірі 20% від суми і пеня 0,1% за кожен день прострочення.

Також можливе блокування рахунків, арешт майна, примусове стягнення через виконавчу службу та обмеження у виїзді за кордон. У разі примусового стягнення боргу додатково доведеться заплатити ще й виконавчий збір.

Насамкінець період, за який не сплачений ЄСВ, не зарахують до страхового стажу, а це може вплинути на право та розмір майбутньої пенсії.

Нагадаємо, для більшості підприємців і самозайнятих осіб, які не мають права на пільги, у 2026 році сплата ЄСВ є обов'язковою. Мінімальний страховий внесок становить 1 902,34 гривні на місяць