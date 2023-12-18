Spotify повністю вийшов з російського ринку: місцева юридична особа вже ліквідована

У росіян залишається все менше можливостей користуватися популярними іноземними продуктами. Попри перепони, які розставив Кремль, бізнес намагається покидати ринок загарбників.

Spotify повністю покинув Росію

Компанія Spotify ще навесні 2022 року повідомляла про те, що припиняє роботу на російському ринку. Втім, суто юридично вона ще існувала у Росії через наявність юридичної особи.

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На початку грудня компанія запустила процес ліквідації юридичної особи в Росії, і вже 14 числа вона припинила своє існування. Про це почали повідомляти пропагандистські ЗМІ, посилаючись на російські реєстри. Відтак, можна говорити про те, що Spotify більше не присутній у жодному вимірі.

Також відомо, що виробнику мережевого обладнання Cisco також вдалося ліквідувати одну з двох своїх юридичних осіб. Компанія також оголосила про припинення діяльності на російському ринку ще в червні 2022 року.

Росія ускладнює вихід іноземних компаній зі свого ринку

Нещодавно російські депутати прийняли закон, який дозволяє Путін конфіскувати будь-які іноземні активи. Якщо врахувати, що при продажі майна іноземний бізнес повинен скинути ціну та заплатити шалений податок у російський бюджет, то піти з Росії без збитків просто неможливо.

Багато компаній просто заморозили свою діяльність, а інші продовжують активно працювати, виправдовуючись тим, що не можуть зазнати таких великих збитків, які передбачає вихід з Росії.