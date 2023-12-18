Spotify повністю покинув Росію

Компанія Spotify ще навесні 2022 року повідомляла про те, що припиняє роботу на російському ринку. Втім, суто юридично вона ще існувала у Росії через наявність юридичної особи.

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На початку грудня компанія запустила процес ліквідації юридичної особи в Росії, і вже 14 числа вона припинила своє існування. Про це почали повідомляти пропагандистські ЗМІ, посилаючись на російські реєстри. Відтак, можна говорити про те, що Spotify більше не присутній у жодному вимірі.

Також відомо, що виробнику мережевого обладнання Cisco також вдалося ліквідувати одну з двох своїх юридичних осіб. Компанія також оголосила про припинення діяльності на російському ринку ще в червні 2022 року.

Росія ускладнює вихід іноземних компаній зі свого ринку

Нещодавно російські депутати прийняли закон, який дозволяє Путін конфіскувати будь-які іноземні активи. Якщо врахувати, що при продажі майна іноземний бізнес повинен скинути ціну та заплатити шалений податок у російський бюджет, то піти з Росії без збитків просто неможливо.

Багато компаній просто заморозили свою діяльність, а інші продовжують активно працювати, виправдовуючись тим, що не можуть зазнати таких великих збитків, які передбачає вихід з Росії.