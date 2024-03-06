У США заборонять TikTok, якщо компанія не виконає конкретну умову

У спробі розв'язувати проблему національної безпеки щодо власності TikTok у Китаї, двопартійна група законодавців США представила закон, який дасть китайській ByteDance близько 6 місяців аби ті відмовились від TikTok, або ж його заборонять у США.

Можлива заборона TikTok у США

Законопроєкт передбачає, що ByteDance має 165 днів для того, щоб відмовитися від TikTok, яким користуються понад 170 мільйонів американців.

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Зауважимо, що законопроєкт не передбачає жодних примусових заходів щодо окремих користувачів додатка.

Це моє послання TikTok: порвіть з Комуністичною партією Китаю або втратьте доступ до своїх американських користувачів. Найголовніший супротивник Америки не має права контролювати домінуючу медіа-платформу в Сполучених Штатах,

– сказав голова республіканського комітету Палати представників Майк Галлахер.

Якщо ж ByteDance не виконає вимоги, то TikTok стане незаконним для магазинів програм, якими керує Apple, Google, щоб пропонувати TikTok або надавати послуги веб-хостингу для додатків, контрольованих ByteDance.

Що говорять у ByteDance

В ByteDance заявили, що цей законопроєкт є прямою забороною TikTok, як би автори не намагалися це замаскувати.

Цей законопроєкт є прямою забороною TikTok, як би автори не намагалися це замаскувати,

– заявив представник компанії.

Законопроєкт є першим значним кроком майже за рік, спрямованим на заборону або примушення ByteDance відмовитися від популярного додатка, після того, як сенатський закон про його заборону застопорився в Конгресі через сильне лобіювання з боку TikTok.