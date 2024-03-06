У США заборонять TikTok, якщо компанія не виконає конкретну умову
Джерело:Reuters
У спробі розв'язувати проблему національної безпеки щодо власності TikTok у Китаї, двопартійна група законодавців США представила закон, який дасть китайській ByteDance близько 6 місяців аби ті відмовились від TikTok, або ж його заборонять у США.
Можлива заборона TikTok у США
Законопроєкт передбачає, що ByteDance має 165 днів для того, щоб відмовитися від TikTok, яким користуються понад 170 мільйонів американців.
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Зауважимо, що законопроєкт не передбачає жодних примусових заходів щодо окремих користувачів додатка.
Це моє послання TikTok: порвіть з Комуністичною партією Китаю або втратьте доступ до своїх американських користувачів. Найголовніший супротивник Америки не має права контролювати домінуючу медіа-платформу в Сполучених Штатах,
– сказав голова республіканського комітету Палати представників Майк Галлахер.
Якщо ж ByteDance не виконає вимоги, то TikTok стане незаконним для магазинів програм, якими керує Apple, Google, щоб пропонувати TikTok або надавати послуги веб-хостингу для додатків, контрольованих ByteDance.
Що говорять у ByteDance
В ByteDance заявили, що цей законопроєкт є прямою забороною TikTok, як би автори не намагалися це замаскувати.
Цей законопроєкт є прямою забороною TikTok, як би автори не намагалися це замаскувати,
– заявив представник компанії.