За таке належить премія: США через помилку бухгалтера можуть озброїти Україну ще на 6 мільярдів

Пентагон зможе витратити на 6 мільярдів доларів більше для озброєння України. Причина – банальна помилка бухгалтера.

Пентагон повідомив дуже гарні новини для України. На озброєння України Міноборони США зможе спрямувати додаткові 6 мільярдів доларів. Причиною називають помилки у бухгалтерських розрахунках.

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Як помилився бухгалтер

Чиновники заявили, що вартість зброї, яку вже відправили в Україну, було завищено. Через це з'явилися додаткові гроші, які спрямують на придбання озброєння для української армії.

У 2022 році завищення вартості склало 2,6 мільярда доларів, цього року – вже 3,6 мільярда. Відтак, до скарбнички допомоги ЗСУ повернеться 6,2 мільярда доларів.

За словами заступниці офіційного представника Пентагона Сабріни Сінгх, це сталося через помилку в оцінці обладнання, причому в одному пункті.

Військові служби використали "відновлювальну вартість" для обладнання, переданого Україні, а не "чисту балансову вартість",

– пояснила вона.

Раніше різницю в оцінці вказували на рівні 3 мільярдів доларів, але вона виявилася вдвічі більшою.