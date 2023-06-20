У рамках нової програми від Агентства США з міжнародного розвитку українські підприємці зможуть отримати гранти для підтримки безперервності роботи та відновлення бізнесу.

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Гранти для бізнесу від США

Українські підприємці зможуть отримати гранти на суми від 600 тисяч до 1,2 мільйона гривень. На ці кошти можуть претендувати представники бізнесів з таких секторів:

ІТ та інжиніринг;

Виробництво (електронне обладнання та прилади, меблі, одяг та взуття, продукти тощо);

Послуги (автоматизація, консалтинг, освіта, комунікації тощо);

Креативні індустрії (фільми, аудіовізуальні матеріали, мода та виробництво крафтової продукції).

Важливо! Бізнеси, які прагнуть претендувати на отримання грантів, мають бути зареєстровані як ФОП, приватні підприємства, ТОВ або АТ. Серед умов також наявність штату працівників до 250 осіб та річний оборот до 50 мільйонів євро.

В агентстві додали, що гроші можна буде витратити на переміщення або відновлення бізнесу, для розширення на зовнішніх ринках. Ще одна опція – підтримка рівня наявних бізнес-можливостей та/або їхнє удосконалення. Подати заявку на участь в вище згаданій програмі можна подати за посиланням.