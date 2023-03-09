США можуть арештувати літак "Роснєфті" вартістю 25 мільярдів доларів

США отримали дозвіл на арешт літака "Роснєфті". Boeing російської нафтової компанії востаннє був у Сполучених Штатах у березні 2014 року.

США отримали дозвіл на конфіскацію літака

Окружний суд США Східного округу Нью-Йорка санкціонував конфіскацію на підставі порушень експортного контролю та санкцій проти Росії.

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Порушивши експортний контроль Міністерства торгівлі, "Роснєфть" перетворила свій літак на контрабанду,

– заявив представник Міністерства юстиції Ендрю Адамс.

Прокурор США Бреон Піс додав, що такий примусовий захід демонструє той факт, що російським компаніям та олігархам, які відверто ухиляються від санкцій, запроваджених США у відповідь на невиправдану війну проти народу України, доводиться платити певну ціну.

З того часу, як санкції проти Росії набули чинності, вироблені в США літаки Boeing 737-7JU щонайменше сім разів залишали та поверталися в Росію.