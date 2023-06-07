Найбільшу криптобіржу Binance звинуватили у брехні регуляторам та використанні коштів клієнтів

Криптобіржу Binance зловили на фінансових махінаціях. Вона змішувала мільярди з грошима клієнтів та відправляла компанії, яку контролює власник криптобіржі Чанпенгу Чжао.

Комісія з цінних паперів і бірж США подала до суду на Binance. Компанію звинувачують у зловживанні грошима клієнтів криптобіржі, а також у брехні регуляторам та навіть інвесторам.

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Що вдалося з'ясувати про незаконну діяльність Binance

Це вже вдруге впродовж цього року SEC подає до суду на Binance. Раніше компанію звинувачували у тому, що вона ухиляється від законів, які захищають інвесторів у США.

Як з'ясував регулятор, Binance обманював своїх інвесторів щодо того, наскільки адекватно працюють їхні системи виявлення та контролю маніпулятивної торгівлі. Також брехня стосувалася зусиль, які мали бути спрямовані на обмеження доступу американських користувачів до торгівлі на криптобіржі.

Раніше передбачалося, що американці зможуть працювати з криптобіржею лише через спеціально створену для них компанію – Binance.US. Натомість дотримуватися цього зобов'язання Binance не став.

Регулятор стверджує, що Binance і засновник криптобіржі Чанпенг Чжао збагатилися на мільярди доларів, ставлячи під ризик активи американських інвесторів. Справу буде розглядати Федеральний окружний суд у Вашингтоні.

Також повідомляється, що лише впродовж одного дня обсяг торгів на криптобіржі Binance в середньому становить 65 мільярдів доларів.