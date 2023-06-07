Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Binance. Компания обвиняется в злоупотреблении деньгами клиентов криптобиржи, а также во лжи регуляторам и даже инвесторам.

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Что удалось выяснить о незаконной деятельности Binance

Это уже второй раз в этом году SEC подает в суд на Binance. Ранее компанию обвиняли в том, что она уклоняется от законов, защищающих инвесторов в США.

Как выяснил регулятор, Binance обманывал своих инвесторов по поводу того, насколько адекватно работают их системы выявления и контроля манипулятивной торговли. Также ложь касалась усилий, направленных на ограничение доступа американских пользователей к торговле на криптобирже.

Ранее предполагалось, что американцы смогут работать с криптобиржей только через специально созданную для них компанию – Binance.US. Придерживаться этого обязательства Binance не стал.

Регулятор утверждает, что Binance и основатель криптобиржи Чанпенг Чжао обогатились на миллиарды долларов, подвергая риску активы американских инвесторов. Дело будет рассматривать Федеральный окружной суд в Вашингтоне.

Также сообщается, что только за один день объем торгов на криптобирже Binance в среднем составляет 65 миллиардов долларов.