Технологічна ізоляція: США заборонили постачання IT-послуг в Росію

Як стало відомо, Міністерство фінансів США в рамках розширення санкцій заборонило надавати послуги у сфері програмного забезпечення та IT особам, які перебувають у Росії.

Що буде під забороною

Згідно з документом, забороняється експорт, продаж і постачання зі США, а також через треті країни, послуг у сфері IT-консалтингу, проєктування, IT-підтримки та хмарних сервісів для програмного забезпечення будь-яким особам з Росії.

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Сьогоднішні дії посилюють ризик вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які мають справу із військовою економікою Росії; обмежують можливість російської військово-промислової бази використати певні послуги,

– йдеться у заяві Мінфіну США.

Нові заборони не стосуються операцій, пов'язаних із телекомунікаційними технологіями та гуманітарними місіями. Відповідно до повідомлення, рішення набрало чинності 12 вересня 2024 року.

Що із новими санкціями проти Росії від ЄС

Країни-члени Євросоюзу не змогли досягти згоди щодо 14-го пакету санкцій проти Росії. Раніше подібні рішення часто блокувала Угорщина, але цього разу винною стала інша країна.

Країни-члени ЄС досі не дійшли згоди щодо останнього пакету санкцій проти Росії. На превеликий подив, саме Німеччина, а не Угорщина є найбільшою перешкодою на цей момент,

– повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у своїй соцмережі Х.

Однак, за його словами, країни Європейського Союзу знову обговорюватимуть новий пакет санкцій. За словами кореспондента, це відбудеться вже найближчим часом, а саме у п'ятницю ввечері, 14 червня.