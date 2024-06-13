Что будет под запретом

Согласно документу, запрещается экспорт, продажа и поставка из США, а также через третьи страны, услуг в сфере IT-консалтинга, проектирования, IT-поддержки и облачных сервисов для программного обеспечения любым лицам из России.

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Сегодняшние действия усиливают риск вторичных санкций для иностранных финансовых учреждений, которые имеют дело с военной экономикой России; ограничивают возможность российской военно-промышленной базы использовать определенные услуги,

– говорится в заявлении Минфина США.

Новые запреты не касаются операций, связанных с телекоммуникационными технологиями и гуманитарными миссиями. Согласно сообщению, решение вступило в силу 12 сентября 2024 года.

Что с новыми санкциями против России от ЕС

Страны-члены Евросоюза не смогли достичь согласия по 14-му пакету санкций против России. Ранее подобные решения часто блокировала Венгрия, но на этот раз виноватой стала другая страна.

Страны-члены ЕС до сих пор не пришли к согласию относительно последнего пакета санкций против России. К большому удивлению, именно Германия, а не Венгрия является самым большим препятствием на данный момент,

– сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своей соцсети Х.

Однако по его словам, страны Европейского Союза снова будут обсуждать новый пакет санкций. По словам корреспондента, это произойдет уже в ближайшее время, а именно в пятницу вечером, 14 июня.