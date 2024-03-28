США ввели санкції проти низки осіб і компаній, що фінансували виробництво зброї у КНДР

Сполучені Штати ввели санкції проти осіб та компаній з Росії, Китаю та ОАЕ, звинувачуючи їх у фінансуванні програми озброєнь Північної Кореї. Заходи спрямовані на шість осіб та дві компанії.

Причина санкцій

У повідомленні Міністерства фінансів США, зароблені кошти цих осіб і компаній спрямовуються на підтримку програм КНДР зі зброї масового знищення.

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Санкції спрямовані на агентів призначених банків КНДР, а також на компанії, які наймають ІТ-працівників КНДР за кордоном.

Ці суб'єкти, діючи переважно через мережі у Росії та Китаї, організовують схеми, створюють фіктивні або оболонкові компанії та керують таємними банківськими рахунками, щоб переказувати та маскувати незаконні кошти, ухилятися від санкцій та фінансувати незаконні програми КНДР зі зброї масового ураження та балістичних ракет.

Сьогоднішня спільна дія відображає нашу відданість перешкоджанню зусиллям КНДР генерувати дохід для своїх незаконних та дестабілізуючих діяльностей,

– сказав заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Е. Нельсон.

Хто потрапив під санкції

У заяві Міністерства фінансів США зазначено, що заходи були здійснені у координації з Південною Кореєю.

У документі перелічено шість осіб: Ю Пу Ун, Рі Тон Хьок, Хан Чол Ман, О Ін Чун, Чон Сон Хо та Джон Йон Гун. Серед компаній, що потрапили під санкції: Alis LLC, розташована у Владивостоці, та компанія Pioneer Bencont Star Real Estate, зареєстрована в ОАЕ.

! Зазначається, що обидві компанії є частиною Chinyong Information Technology Cooperation, яка пов’язана зі збройними силами Північної Кореї.