Син другої найбагатшої людини світу Антуан Арно очолив модний дім Dior

Старший син французького мільярдера та нині другої найбагатшої людини світу Бернара Арно Антуан став виконавчим директором холдингу Christian Dior SE. Він замінив на посаді багаторічного керівника модного дому Сідні Толедано.

Таким чином, усі п'ятеро дітей Бернара Арно нині обіймають керівні посади у компаніях групи люксових брендів LVMH. Зазначається, що призначення найстаршого нащадка багатія дозволить родині мільярдера зміцнити контроль над активами як Christian Dior SE, так і LVMH.

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Бернар Арно посилює "спадковість" власного бізнесу

Як пише видання Reuters, Christian Dior SE – зареєстрована на французькій біржі компанія, що володіє великою часткою акцій родини Арно у LVMH, – найбільшої у світі групі модних брендів класу люкс. Холдингу належить близько 41% акціонерного капіталу LVMH та 56% права голосу, що робить його найбільшим акціонером компанії.

Впродовж останнього десятиліття Антуан Арно був виконавчим директором елітного бренду Berluti, відомого своїм взуттям з полірованої шкіри вартістю понад 2 тисячі доларів, а також головою італійського бренду Loro Piana.

Зазначається, що призначення найстаршого нащадка Бернара Арно на посаду виконавчого директора Dior є логічним наслідком зміни юридичної структури власності інвестицій сім'ї мільярдера, покликаної забезпечити довготривалий контроль родини над LVMH.

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Спадкоємці Бернара Арно на керівних посадах

До слова, 45-річний Антуан та його 47-річна сестра Дельфіна, які є дітьми Бернара Арно від першого шлюбу, нині залишаються у складі ради директорів групи LVMH. Єдина донька мільярдера також є віцепрезиденткою будинку моди Louis Vuitton.

30-річний Олександр Арно нині обіймає посаду виконавчого директора Tiffany & Co, а Фредерік Арно, 27 років, є генеральним директором TAG Heuer. Наймолодший у родині, 24-річний Жан, очолює відділ маркетингу та розробки годинникової продукції бренду Louis Vuitton.

Нагадаємо, що 8 грудня родина Арно обігнала Ілона Маска у списку найбагатших людей світу й опинилась на першій позиції рейтингу зі статками у 184,7 мільярда доларів за версією Forbes. Щоправда, згодом засновник Tesla й новоспечений власник Twitter повернув собі лідерство.