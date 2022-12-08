Найбагатша людина

Бернар Арно, резидент групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) та його родина очолили рейтинг найбагатших людей за версією Forbes. Їх статки становили 184,7 мільярда доларів проти 184,6 мільярда доларів Маска.

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Цікаво! Маск очолював список Forbes з вересня 2021 року. До цього найбільший у світі статок мав засновник Amazon Джефф Безос. Тепер же Безос аж на четвертій сходинці рейтингу.

Що відбувається зі статками Маска

Розпродаж акцій Tesla

Статки Ілона Маска знизились через розпродаж акцій Tesla. У ході торгів папери автовиробника падали на 4,23% до 172,22 долара. Також раніше видання Bloomberg повідомляло, що Tesla планує скоротити виробництво на своєму заводі в Шанхаї, оскільки попит у Китаї не виправдовує очікувань.

Співрозмовники агентства уточнили, що випуск електромобілів вже цього тижня скоротиться приблизно на 20%, порівняно з рівнем роботи на повну потужність.

Зверніть увагу! З початку 2022 року акції Tesla втратили понад половину своєї вартості.

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Купівля Twitter

Також ще одним негативним фактором, котрий скоротив статки мільярдера стала купівля соціальної мережі Twitter за 44 мільярди доларів. Також акції автовиробника обвалюються через побоювання інвесторів, що засновник компанії буде більше зайнятий роботою з Twitter.

Відтоді, як Маск оголосив про плани придбати Twitter, до закриття операції акції Tesla подешевшали на понад 30%. Нагадаємо, що для фінансування угоди Маск неодноразово продавав акції автовиробника. Найсуттєвішими був у квітні та березні, коли він продав паперів на 4,4 та майже 7 мільярдів доларів відповідно.