Самый богатый человек

Бернар Арно, резидент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и его семья возглавили рейтинг самых богатых людей по версии Forbes. Их состояние составляло 184,7 миллиарда долларов против 184,6 миллиарда долларов Маска.

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Любопытно! Маск возглавлял список Forbes с сентября 2021 года. До этого наибольшее в мире состояние имел основатель Amazon Джефф Безос. Теперь же Безос на четвертой строчке рейтинга.

Что происходит с состоянием Маска

Распродажа акций Tesla

Состояние Илона Маска снизилось из-за распродажи акций Tesla. В ходе торгов бумаги автопроизводителя падали на 4,23% до 172,22 доллара. Также ранее издание Bloomberg сообщало, что Tesla планирует сократить производство на своем заводе в Шанхае, поскольку спрос в Китае не оправдывает ожиданий.

Собеседники агентства уточнили, что выпуск электромобилей уже на этой неделе сократится примерно на 20% по сравнению с уровнем работы на полную мощность.

Обратите внимание! С начала 2022 года акции Tesla потеряли более половины своей стоимости.

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Покупка Twitter

Также еще одним негативным фактором, сократившим состояние миллиардера, стала покупка социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Также акции автопроизводителя обрушиваются из-за опасений инвесторов, что основатель компании будет больше занят работой с Twitter.

С тех пор как Маск объявил о планах приобрести Twitter, к закрытию сделки акции Tesla подешевели более чем на 30%. Напомним, что для финансирования сделки Маск не раз продавал акции автопроизводителя. Самыми существенными были в апреле и марте, когда он продал бумаги на 4,4 и почти 7 миллиардов долларов соответственно.