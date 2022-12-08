Самый богатый человек
Бернар Арно, резидент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и его семья возглавили рейтинг самых богатых людей по версии Forbes. Их состояние составляло 184,7 миллиарда долларов против 184,6 миллиарда долларов Маска.
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Что происходит с состоянием Маска
- Распродажа акций Tesla
Состояние Илона Маска снизилось из-за распродажи акций Tesla. В ходе торгов бумаги автопроизводителя падали на 4,23% до 172,22 доллара. Также ранее издание Bloomberg сообщало, что Tesla планирует сократить производство на своем заводе в Шанхае, поскольку спрос в Китае не оправдывает ожиданий.
Собеседники агентства уточнили, что выпуск электромобилей уже на этой неделе сократится примерно на 20% по сравнению с уровнем работы на полную мощность.
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- Покупка Twitter
Также еще одним негативным фактором, сократившим состояние миллиардера, стала покупка социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Также акции автопроизводителя обрушиваются из-за опасений инвесторов, что основатель компании будет больше занят работой с Twitter.
С тех пор как Маск объявил о планах приобрести Twitter, к закрытию сделки акции Tesla подешевели более чем на 30%. Напомним, что для финансирования сделки Маск не раз продавал акции автопроизводителя. Самыми существенными были в апреле и марте, когда он продал бумаги на 4,4 и почти 7 миллиардов долларов соответственно.