Ложь об Илоне Маска

Расследователи из Capitol Hunters недавно обнародовали вероятные доказательства того, что Илон Маск не имеет научной степени по физике и вообще технического образования.

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Известно, что миллиардер не учился в аспирантуре, а когда покинул университет в 1995 году, он потерял право находиться на территории США на законных основаниях.

Интересно, что определенное время Маск был нелегалом, а диплом ему уже позже "сделали" инвесторы.

Проблемы из-за гражданства

Незаконное пребывание на территории США могло бы вызвать ряд проблем для Илона Маска. Некоторые пользователи соцсетей, например, предполагали, что поэтому его могли бы лишить гражданства США, ведь он мог получить его не совсем законным путем.

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Имя Маска не исчезает со страниц мировых СМИ и после покупки соцсети Twitter в конце октября. Много внимания уделяется жесткому стилю управления миллиардера и массовым сокращениям.

Напомним, в течение первых недель в должности гендиректора компании он уволил половину офисного персонала.

Волна увольнений в Twitter

Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов в конце октября этого года.

Новый глава выдвинул персоналу ультиматум об увеличении рабочих часов, отправив письмо на e-mail. Если работники не желают перерабатывать, то Маск предлагает уволиться с выходной помощью.

В результате пошло больше технических сотрудников, чем ожидалось, по сравнению с ситуацией с увольнением сотрудников, которые занимаются продажей.

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