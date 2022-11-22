Брехня про Ілона Маска

Розслідувачі з Capitol Hunters нещодавно оприлюднили ймовірні докази того, що Ілон Маск не має наукового ступеня з фізики та й взагалі технічної освіти.

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Відомо, що мільярдер не вчився в аспірантурі, а коли покинув університет в 1995 році, то втратив право перебувати на території США на законних підставах.

Цікаво, що певний час Маск був нелегалом, а диплом йому вже пізніше "зробили" інвестори.

Проблеми через громадянство

Незаконне перебування на території США могло б спричинити низку проблем для Ілона Маска. Деякі користувачі соцмереж, наприклад, припускали, що через це його могли б позбавити громадянства США, адже він міг отримати його не зовсім законним шляхом.

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Ім'я Маска не зникає зі шпальт світових ЗМІ й після купівлі соцмережі Twitter наприкінці жовтня. Багато уваги приділяють жорсткому стилю управління мільярдера та масовим скороченням.

Нагадаємо, упродовж перших тижнів на посаді гендиректора компанії він звільнив половину офісного персоналу.

Хвиля звільнень у Twitter

Ілон Маск купив Twitter за 44 мільярди доларів наприкінці жовтня цього року.

Новий глава висунув персоналу ультиматум про збільшення робочого годинника, надіславши листа на e-mail. Якщо ж працівники не бажають перепрацьовувати, то Маск пропонує звільнитись з вихідною допомогою.

В результаті цього пішло більше технічних співробітників, ніж очікувалося, порівняно із ситуацією зі звільненням співробітників, які займаються продажем.

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