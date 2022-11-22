Брехня про Ілона Маска
Розслідувачі з Capitol Hunters нещодавно оприлюднили ймовірні докази того, що Ілон Маск не має наукового ступеня з фізики та й взагалі технічної освіти.
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Відомо, що мільярдер не вчився в аспірантурі, а коли покинув університет в 1995 році, то втратив право перебувати на території США на законних підставах.
Проблеми через громадянство
Незаконне перебування на території США могло б спричинити низку проблем для Ілона Маска. Деякі користувачі соцмереж, наприклад, припускали, що через це його могли б позбавити громадянства США, адже він міг отримати його не зовсім законним шляхом.
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Ім'я Маска не зникає зі шпальт світових ЗМІ й після купівлі соцмережі Twitter наприкінці жовтня. Багато уваги приділяють жорсткому стилю управління мільярдера та масовим скороченням.
Хвиля звільнень у Twitter
- Ілон Маск купив Twitter за 44 мільярди доларів наприкінці жовтня цього року.
- Новий глава висунув персоналу ультиматум про збільшення робочого годинника, надіславши листа на e-mail. Якщо ж працівники не бажають перепрацьовувати, то Маск пропонує звільнитись з вихідною допомогою.
- В результаті цього пішло більше технічних співробітників, ніж очікувалося, порівняно із ситуацією зі звільненням співробітників, які займаються продажем.