Мільярд інвестицій за один раунд: індійський фінтех стартап набирає обертів
Джерело:TechCrunch
Залучати інвестиції в продукт – справа далеко не з простих. Особливо, коли конкуруєш з таким гігантом, як Google. Втім, деяким стартапам вдається переконувати інвесторів, що майбутнє – за ними.
Фінтех-стартап PhonePe зумів сягнути капіталізації у 12 мільярдів доларів. Завдяки новим інвестиціям він став найдорожчим фінтех-стартапом Індії.
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Нові інвестиції та конкуренція з Google
Стартап PhonePe зумів залучити 850 мільйонів інвестицій у поточному раунді фінансування. Повідомляється, що закривати раунд компанія не збирається та хоче залучити ще 150 мільйонів, аби сягнути позначки у мільярд доларів інвестицій.
Наразі головними конкурентами PhonePe є Google Pay та Paytm. Останній оцінюють у 5 мільярдів доларів. Поки що PhonePe вдається тримати планку та задовольняти клієнтів: через продукт стартапу та Google GPay проходить до 80% транзакцій UPI – найпопулярніший засіб онлайн-оплати в Індії, який щомісяця обслуговує 8 мільярдів операцій.
PhonePe не збирається скидати оберти та обіцяє інвесторам, що незабаром покаже ще більше зростання. Наприклад, серед планів компанія озвучила ціль обробляти транзакції на суму в 1 трильйон кожного року.
General Atlantic, який інвестував у PhonePe сотні мільйонів, раніше вгадав з інвестиціями в інші індійські проєкти, наприклад, Jio, BillDesk, Byju's, Amagi, NoBroker і Unacademy. Змінювати цей напрям компанія не збирається та готова вкласти в ринок стартапів Індії ще 2 – 3 мільярди доларів впродовж наступних 5 – 7 років.