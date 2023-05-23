Фінтех-стартап PhonePe зумів сягнути капіталізації у 12 мільярдів доларів. Завдяки новим інвестиціям він став найдорожчим фінтех-стартапом Індії.

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Нові інвестиції та конкуренція з Google

Стартап PhonePe зумів залучити 850 мільйонів інвестицій у поточному раунді фінансування. Повідомляється, що закривати раунд компанія не збирається та хоче залучити ще 150 мільйонів, аби сягнути позначки у мільярд доларів інвестицій.

Наразі головними конкурентами PhonePe є Google Pay та Paytm. Останній оцінюють у 5 мільярдів доларів. Поки що PhonePe вдається тримати планку та задовольняти клієнтів: через продукт стартапу та Google GPay проходить до 80% транзакцій UPI – найпопулярніший засіб онлайн-оплати в Індії, який щомісяця обслуговує 8 мільярдів операцій.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

PhonePe не збирається скидати оберти та обіцяє інвесторам, що незабаром покаже ще більше зростання. Наприклад, серед планів компанія озвучила ціль обробляти транзакції на суму в 1 трильйон кожного року.

General Atlantic, який інвестував у PhonePe сотні мільйонів, раніше вгадав з інвестиціями в інші індійські проєкти, наприклад, Jio, BillDesk, Byju's, Amagi, NoBroker і Unacademy. Змінювати цей напрям компанія не збирається та готова вкласти в ринок стартапів Індії ще 2 – 3 мільярди доларів впродовж наступних 5 – 7 років.