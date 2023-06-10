Стартапи помирають тихо та повільно: експерт поділився прогнозом про масові "капітуляції"

Венчурні капіталісти часто заявляють, що провали – це важлива частина інноваційного процесу. Схоже, що невдовзі вони будуть мати чимало тем для обговорення.

Повідомляють, що стартапи все більше починають стикатися з проблемами. Вже наступного року можуть зафіксувати масштабну хвилю "капітуляцій".

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Непростий період для стартапів

Зокрема, партнер компанії Institutional Venture Partners заявив, що масове вимирання стартапів триває. Бізнесмен також додав, що у ЗМІ це питання не надто висвітлюють.

Не обманюйте себе. Ринок змінився. Новини про фінансування отримують багато заголовків, про подання на банкрутство – менше,

– пояснив свою думку експерт.

За його словами, стартапи "помирають тихо та повільно". Одна з причин – скорочення коштів для інвестицій. Річ у тому, що у 2021 році зафіксували був у секторі венчурних капіталістів, коли стартапи отримувати шалені інвестиції. Найімовірніше, серед них були бізнеси, які цілком ймовірно не мали б отримувати фінансування.

Проте зараз ситуація для стартапів виглядає по-іншому. Чи не єдиний виняток компанії, які пов'язані зі штучним інтелектом. Водночас варто враховувати, що під час масових інвестицій стартапи зуміли сформувати певні фінансові резерви.

Але гроші рано чи пізно закінчується і, найімовірніше, коли у молодих підприємців виникнуть труднощі, то їм навряд чи вдасться отримати кошти.