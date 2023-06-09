Президент України Володимир Зеленський розповів про свій погляд на працевлаштування поранених військовослужбовців. На його думку, жодних змін у законах для регулювання ситуації не потрібно, передає 24 Канал.

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Поранених військових потрібно працевлаштувати

За словами Володимира Зеленського, він вже звертався до командування ЗСУ щодо працевлаштування поранених військових. В армії є вакансії, які дозволяють це зробити, і потрібно створювати або знаходити нові робочі місця.

Якщо герой втратив заради нашої держави кінцівку, то держава повинна дати герою роботу, яку він може виконувати, і можливість заробляти відповідні гроші,

– сказав Президент.

Також він додав, що усі поранені військові, з якими він розмовляв, хочуть повернутися. Через поранення вони не можуть стріляти чи бути поблизу передової, але це не означає, що вони не можуть бути ефективними в інший спосіб.

Разом з тим, якщо в армії роботи немає, то поранені військові опиняються у складному становищі, адже звільнитися із ЗСУ та шукати цивільну роботу не завжди можуть. На думку Зеленського, армія повинна робити все, аби забезпечити цих людей гідною роботою.

"Треба або людину не тримати в армії, або дати роботу в армії. Мені здається, дати роботу краще, аніж просто викинути на вулицю", – додав він.

Також він переконаний, що жодних законів для цього не потрібно, адже можна обійтися відповідними рішеннями всередині армії.