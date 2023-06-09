Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем взгляде на трудоустройство раненых военнослужащих. По его мнению, никаких изменений в законах по регулированию ситуации не требуется, передает 24 Канал.

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Раненых военных нужно трудоустроить

По словам Владимира Зеленского, он уже обращался в командование ВСУ по трудоустройству раненых военных. В армии есть вакансии, позволяющие это сделать и нужно создавать или находить новые рабочие места.

Если герой потерял ради нашего государства концовку, то государство должно дать герою работу, которую он может выполнять, и зарабатывать соответствующие деньги,

– сказал Президент.

Также он добавил, что все раненые военные, с которыми он разговаривал, хотят вернуться. Из-за ранений они не могут стрелять или находиться вблизи передовой, но это не означает, что они не могут быть эффективны другим способом.

Вместе с тем, если в армии работы нет, раненые военные оказываются в сложном положении, ведь уволиться с ВСУ и искать гражданскую работу не всегда могут. По мнению Зеленского, армия должна делать все, чтобы обеспечить этих людей достойной работой.

"Надо или человека не держать в армии, или дать работу в армии. Мне кажется, дать работу лучше, чем просто выбросить на улицу", – добавил он.

Также он уверен, что никаких законов для этого не нужно, ведь можно обойтись соответствующими решениями внутри армии.