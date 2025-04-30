Втратив понад 134 мільярди доларів: чи залишається Маск найбагатшою людиною світу

​Станом на кінець квітня 2025 року Ілон Маск залишається найбагатшою людиною у світі. За даними Bloomberg Billionaires Index, його статки оцінюються в 335 мільярдів доларів, що значно перевищує капітал інших мільярдерів, таких як Джефф Безос (209 мільярдів доларів) та Марк Цукерберг (195 мільярдів доларів) .​

Статки Маска

За версією Forbes, стан Маска становить 342 мільярди доларів, що також утримує його на першому місці у списку найбагатших людей світу, передає 24 Канал.

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Основними джерелами багатства Ілона Маска є його частки в компаніях Tesla, SpaceX та xAI. Хоча акції Tesla зазнали зниження на 37% з початку року, зростання вартості SpaceX та інших активів допомогло компенсувати ці втрати.

Крім того, Маск оголосив про намір зосередитися на керівництві Tesla, зменшуючи свою участь у державних справах, що може позитивно вплинути на довіру інвесторів та подальше зростання його компаній .​

Як змінювалися статки Маска

У грудні 2024 року статки Маска досягли рекордних 500 мільярдів доларів, але згодом знизилися через падіння акцій Tesla. Зокрема, від початку 2025 рооку Ілон Маск втратив приблизно 134,7 мільярда доларів.

Проте, завдяки зростанню вартості SpaceX та інших активів, його капітал знову перевищив 300 мільярдів доларів.

Тож, Маск продовжує утримувати позицію найбагатшої людини світу, незважаючи на коливання ринку та політичні виклики.