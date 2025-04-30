Состояние Маска

По версии Forbes, состояние Маска составляет 342 миллиарда долларов, что также удерживает его на первом месте в списке самых богатых людей мира, передает 24 Канал.

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Основными источниками богатства Илона Маска являются его доли в компаниях Tesla, SpaceX и xAI. Хотя акции Tesla подверглись снижение на 37% с начала года, рост стоимости SpaceX и других активов помог компенсировать эти потери.

Кроме того, Маск объявил о намерении сосредоточиться на руководстве Tesla, уменьшая свое участие в государственных делах, что может положительно повлиять на доверие инвесторов и дальнейший рост его компаний.

Как менялось состояние Маска

В декабре 2024 года состояние Маска достигло рекордных 500 миллиардов долларов, но впоследствии снизилось из-за падения акций Tesla. В частности, с начала 2025 года Илон Маск потерял примерно 134,7 миллиардов долларов.

Однако, благодаря росту стоимости SpaceX и других активов, его капитал снова превысил 300 миллиардов долларов.

Поэтому, Маск продолжает удерживать позицию самого богатого человека мира, несмотря на колебания рынка и политические вызовы.