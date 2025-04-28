Загальні втрати та поточний стан

За даними Bloomberg, це стало найбільшим падінням серед усіх мільярдерів у світі за цей період. Для порівняння, у 2024 році його статок перевищував 430 мільярдів доларів. Детальніше про втрати Маска розповідає 24 Канал.

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Незважаючи на втрати, Маск залишається найбагатшою людиною світу з приблизними статками в 310 мільярдів доларів. ​

Як виглядає портфель Маска зараз

Маск має значні частки у провідних компаніях:

SpaceX – комерційні космічні перевезення;

Tesla – електромобілі й енергетичні рішення;

X (колишній Twitter) – соціальна мережа;

Neuralink – технології нейроінтерфейсів;

The Boring Company – тунельне будівництво;

xAI – нова компанія у сфері штучного інтелекту.

Саме SpaceX наразі виглядає найбільш стабільною серед його активів, демонструючи впевнене зростання доходів через співпрацю з NASA та іншими великими клієнтами.

Проблеми Tesla

У першому кварталі 2025 року прибуток Tesla знизився на 71%, а дохід впав на 9% у порівнянні з попереднім роком. ​Серед причин – зниження продажів, зменшення цін на автомобілі та негативна реакція на політичну активність Маска. Усі ці фактори вплинули на фінансові результати компанії.​

Як щодо доходів від інших бізнесів Незважаючи на проблеми Tesla, SpaceX зберігає стабільну вартість, оцінювану в 350 мільярдів доларів, що є основною частиною статків Маска. Щодо X, то компанія зазнала значного падіння вартості, знизившись на 79% від початкової ціни придбання. ​

Політичні фактори

Політична активність Маска, зокрема участь у "Department of Government Efficiency" (DOGE), спричинила негативну реакцію інвесторів і громадськості, що вплинуло на бренд Tesla. Інвестори почали турбуватися, що Маск більше зосереджений на політиці, ніж на керуванні Tesla та іншими компаніями.

Маск вже заявив про плани "повернути фокус на Tesla" та поступово згорнути активну участь у політичних ініціативах. Він пообіцяв більше уваги приділяти новим моделям електромобілів, розвитку автономного водіння та підвищенню прибутковості компанії.