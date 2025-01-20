Скільки мільярдерів у світі та чому їх статки стрімко зростають: аналіз Oxfam

У 2024 році статки мільярдерів у світі зросли на 2 трильйона доларів, що еквівалентно 5,7 мільярдам доларів щодня. Таким чином сукупне багатство найбагатших людей зросло до 15 трильйонів доларів.

Глобальні тенденції

Про це йдеться у звіті благодійної організації Oxfam, передає 24 Канал. Аналітики зазначають, що світ наближається до появи щонайменше 5 трильйонерів упродовж наступного десятиліття.

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Зауважте. Це суттєво відрізняється від попереднього прогнозу 2023 року, який передбачав лише одного трильйонера за цей період.

Звіт "Takers Not Makers" опублікували напередодні щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, де збираються політичні лідери, керівники корпорацій та надбагаті люди для обговорення глобальних економічних викликів.

За даними дослідження, за останні 12 місяців кількість мільярдерів зросла на 204 людини. Таким чином наразі їх кількість – 2769. А їх сукупний капітал збільшився з 13 трильйонів доларів до 15 трильйонів доларів, що є другим за величиною зростанням з моменту початку ведення статистики.

Зростання нерівності

Oxfam наголошує, що статки багатіїв збільшуються через зростання фондових ринків і вартості нерухомості. При цьому близько 44% населення світу, або 3,6 мільярдів людей, продовжують жити в бідності. Зокрема, 24,3 мільйона жінок перебувають у крайньому зубожінні, тобто живуть на менш ніж 2,15 долара на день, що значно перевищує кількість чоловіків у подібній ситуації.

Організація також звертає увагу на те, що темпи скорочення бідності сповільнилися. В Oxfam підрахували, що крайню бідність можна було б ліквідувати втричі швидше, якби глобальна нерівність зменшувалась.

Причини збагачення мільярдерів

Більшість зростання багатства мільярдерів пояснюється не їхньою працею, а отриманням активів у спадок, монополіями чи корупційними схемами. За оцінками, 60% багатств надходить саме з цих джерел.

Серед найбагатших людей світу:

Ілон Маск,

Джефф Безос,

Марк Цукерберг,

Ларрі Еллісон,

Бернар Арно.

Засновник Amazon, Джефф Безос, з капіталом у 219,4 мільярда доларів, отримує понад 70% всіх онлайн-продажів у країнах ЄС, таких як Німеччина, Франція та Велика Британія.

Прискорення накопичення багатства серед мільярдерів є шокуючим. Наша економічна система дозволяє та заохочує цей вибуховий ріст капіталу, тоді як майже половина людства живе у злиднях,

– зазначила Анна Марріотт, керівник відділу політики нерівності організації.

Організація також звертає увагу на необхідність реформування економічних правил, щоб подолати прірву між найбагатшими та найбіднішими, адже така нерівність поглиблює соціальні проблеми та підриває стабільність суспільств.