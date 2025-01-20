Глобальные тенденции

Об этом говорится в отчете благотворительной организации Oxfam, передает 24 Канал. Аналитики отмечают, что мир приближается к появлению не менее 5 триллионеров в течение следующего десятилетия.

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Заметьте. Это существенно отличается от предыдущего прогноза 2023 года, который предусматривал только одного триллионера за этот период.

Отчет "Takers Not Makers" опубликовали накануне ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе, где собираются политические лидеры, руководители корпораций и сверхбогатые люди для обсуждения глобальных экономических вызовов.

По данным исследования, за последние 12 месяцев количество миллиардеров выросло на 204 человека. Таким образом сейчас их количество – 2769. А их совокупный капитал увеличился с 13 триллионов долларов до 15 триллионов долларов, что является вторым по величине ростом с момента начала ведения статистики.

Рост неравенства

Oxfam отмечает, что состояние богачей увеличиваются из-за роста фондовых рынков и стоимости недвижимости. При этом около 44% населения мира, или 3,6 миллиардов людей, продолжают жить в бедности. В частности, 24,3 миллиона женщин находятся в крайней нищете, то есть живут на менее чем 2,15 доллара в день, что значительно превышает количество мужчин в подобной ситуации.

Организация также обращает внимание на то, что темпы сокращения бедности замедлились. В Oxfam подсчитали, что крайнюю бедность можно было бы ликвидировать втрое быстрее, если бы глобальное неравенство уменьшалось.

Причины обогащения миллиардеров

Большинство роста богатства миллиардеров объясняется не их трудом, а получением активов в наследство, монополиями или коррупционными схемами. По оценкам, 60% богатств поступает именно из этих источников.

Среди самых богатых людей мира:

Илон Маск,

Джефф Безос,

Марк Цукерберг,

Ларри Эллисон,

Бернар Арно.

Основатель Amazon, Джефф Безос, с капиталом в 219,4 миллиарда долларов, получает более 70% всех онлайн-продаж в странах ЕС, таких как Германия, Франция и Великобритания.

Ускорение накопления богатства среди миллиардеров является шокирующим. Наша экономическая система позволяет и поощряет этот взрывной рост капитала, тогда как почти половина человечества живет в нищете,

– отметила Анна Марриотт, руководитель отдела политики неравенства организации.

Организация также обращает внимание на необходимость реформирования экономических правил, чтобы преодолеть пропасть между самыми богатыми и бедными, ведь такое неравенство углубляет социальные проблемы и подрывает стабильность обществ.