Нові правила: як підприємству наразі отримати статус "критично важливого"

Бронювати працівників мають право лише та підтриємства, які мають статус критично важливого для економіки.Але цьогоріч відбулися значні зміни у законодавстві, що впливають на отримання статусу. І це є важливим для роботодаців.

Як підприємству отримати статус "критично важливого" для бронювання працівників

Про алгоритм дій для підприємства, яке бажає отримати статус критично важливого, розповіли на 7eminar.

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Зокрема, наразі правила такі:

визначити критерії, за якими підприємство буде отримувати статус;

підготувати документи, що підтверджують відповідність критеріям;

подати до відповідного органу звернення та документи;

отримати рішення про відповідність підприємства критеріям тс підтвердження його статусу критично важливого.

Обов’язкові критерії для підприємств зазвичай такі:

відсутність заборгованості зі сплати податків до державного та місцевих бюджетів та ЄСВ; розмір нарахованої середньої зарплати застрахованих осіб – працівників підприємств, установ, організацій за останній календарний місяць становить не менше розміру мінімальної зарплати по країні, помноженої на коефіцієнт.

Зокрема, зарплатний критерій було змінено з 2 червня на підставі Постанови №692

Таким чином, підприємство має обов’язково підтвердити виконання двох вищезгаданих критеріїв, а третій обирає самостійно.

Слід ще додати, що правила підтвердження статусу критично важливого резидентами Дія Сіті теж зазнали змін. Вимога стосується розміру середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам.

Цей розмір у кожному календарному місяці має становить не менше, ніж еквівалент 1 200 євро за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим НБУ станом на перше число відповідного календарного місяця,

– йдеться у матеріалі.

Крім того, всім підприємствам, які мали чинний статус критично важливого станом на 2 червня поточного року, слід до 1 вересня 2026 року перепідтвердити цей статус з урахуванням змін у критеріях.

А для підприємств, які для отримання статусу використовували регіональні або галузеві критерії, слід орієнтуватися на дату 1 липня поточного року. Річ у тім, що до цієї дати вони можуть втратити критичність, якщо відповідний орган змінить критерії, а підприємство не буде їм відповідати.

Що ще слід знати про бронювання

До 1 вересня чинні бронювання від мобілізації та статус підприємства залишаються дійсними. Річ у тім, що до цієї дати триватиме перехідний період.

Аби підприємство могло отримати статус критично важливог, середня зарплата на ньому має бути не меншою за 25 941 гривня. А для прифронтових територій вимогу знизили до 21 618 гривень.