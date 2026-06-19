Как предприятию получить статус "критически важного" для сохранения рабочих мест

Об алгоритме действий для предприятия, желающего получить статус критически важного, рассказали на 7eminar.

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В частности, на данный момент правила следующие:

определить критерии, по которым предприятие будет получать статус;

подготовить документы, подтверждающие соответствие критериям;

подать в соответствующий орган заявление и документы;

получить решение о соответствии предприятия критериям и подтверждении его статуса критически важного.

Обязательные критерии для предприятий, как правило, следующие:

отсутствие задолженности по уплате налогов в государственный и местные бюджеты и ЕСВ; размер начисленной средней заработной платы застрахованных лиц — работников предприятий, учреждений, организаций за последний календарный месяц составляет не менее размера минимальной заработной платы по стране, умноженной на коэффициент.

В частности, критерий по заработной плате был изменен с 2 июня на основании Постановления № 692

Таким образом, предприятие должно обязательно подтвердить выполнение двух вышеупомянутых критериев, а третий выбирает самостоятельно.

Следует также добавить, что правила подтверждения статуса критически важных резидентов "Дия Сити" также претерпели изменения. Требование касается размера среднего месячного вознаграждения привлеченным работникам и гиг-специалистам.

Эта сумма в каждом календарном месяце должна составлять не менее эквивалента 1 200 евро по официальному курсу гривны к евро, установленному НБУ по состоянию на первое число соответствующего календарного месяца,

– говорится в материале.

Кроме того, всем предприятиям, имевшим действующий статус критически важного по состоянию на 2 июня текущего года, следует до 1 сентября 2026 года переподтвердить этот статус с учетом изменений в критериях.

А предприятиям, которые для получения статуса использовали региональные или отраслевые критерии, следует ориентироваться на дату 1 июля текущего года. Дело в том, что до этой даты они могут утратить статус критически важных, если соответствующий орган изменит критерии, а предприятие не будет им соответствовать.

Что ещё следует знать о бронировании

До 1 сентября действующие бронирования от мобилизациии статус предприятия остаются в силе. Дело в том, что до этой даты будет длиться переходный период.

Чтобы предприятие могло получить статус критически важного, средняя зарплата на нем должна быть не менее 25 941 гривны. А для прифронтовых территорий требование снизили до 21 618 гривен.