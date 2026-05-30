Главное изменение касается зарплат. Об этом рассказали в Минэкономики.

Как изменится бронирование работников критически важных предприятий?

Чтобы предприятие могло получить статус критически важного и бронировать работников, средняя зарплата на нем должна быть не менее трех минимальных – это 25 941 гривен. Для прифронтовых территорий требование снизили до 21 618 гривен.

Важно, что и сами работники, которых бронируют, должны официально получать соответствующий уровень оплаты. Также меняется подход к учету работников в квотах.

Теперь люди с отсрочкой от призыва и те, кто работает по совместительству, будут зачисляться только по одному месту работы. Это должно убрать ситуации, когда один человек фактически "занимает" несколько бронирований.

Отдельно правительство запускает пересмотр критериев критичности предприятий. В течение месяца все профильные органы должны обновить эти критерии и согласовать их с Минобороны и Минэкономики. После этого в течение трех месяцев планируют пересмотреть статус всех предприятий, которые уже признаны критически важными. При этом действующие бронирования временно сохраняются, пока не примут новые решения.

В итоге система должна стать более четкой и контролируемой, но для бизнеса это означает дополнительные требования по зарплатам, учета работников и подтверждения статуса.

В то же время стоит учитывать, что пока опубликовано только описание от Минэкономики – сам текст документа еще не обнародован, поэтому отдельные детали могут уточняться позже.

Когда в Украине заработают новые правила бронирования?

Новые правила начнут действовать после официальной публикации постановления и короткого переходного периода. По словам министра экономики Алексея Соболева, документ должны опубликовать до конца мая, а сами изменения заработают примерно в середине июня – через 10 дней после этого.

В течение июня соответствующие министерства обновят критерии критичности, а в июле – августе бизнес будет проходить пересогласование статуса. Несмотря на изменения, правительство не ожидает резкого сокращения количества забронированных – система и в дальнейшем будет охватывать примерно 1,1 – 1,3 миллиона работников.