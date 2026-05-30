Головна зміна стосується зарплат. Про це розповіли в Мінекономіки.

Як зміниться бронювання працівників критично важливих підприємств?

Щоб підприємство могло отримати статус критично важливого і бронювати працівників, середня зарплата на ньому має бути не меншою за три мінімальні – це 25 941 гривень. Для прифронтових територій вимогу знизили до 21 618 гривень.

Важливо, що і самі працівники, яких бронюють, мають офіційно отримувати відповідний рівень оплати. Також змінюється підхід до врахування працівників у квотах.

Тепер люди з відстрочкою від призову та ті, хто працює за сумісництвом, будуть зараховуватися лише за одним місцем роботи. Це має прибрати ситуації, коли одна людина фактично "займає" кілька бронювань.

Окремо уряд запускає перегляд критеріїв критичності підприємств. Протягом місяця всі профільні органи мають оновити ці критерії та погодити їх із Міноборони та Мінекономіки. Після цього протягом трьох місяців планують переглянути статус усіх підприємств, які вже визнані критично важливими. При цьому діючі бронювання тимчасово зберігаються, поки не ухвалять нові рішення.

У підсумку система має стати більш чіткою і контрольованою, але для бізнесу це означає додаткові вимоги щодо зарплат, обліку працівників і підтвердження статусу.

Водночас варто враховувати, що наразі опублікований лише опис від Мінекономіки – сам текст документа ще не оприлюднений, тому окремі деталі можуть уточнюватися пізніше.

Коли в Україні запрацюють нові правила бронювання?

Нові правила почнуть діяти після офіційної публікації постанови та короткого перехідного періоду. За словами міністра економіки Олексія Соболева, документ мають опублікувати до кінця травня, а самі зміни запрацюють приблизно в середині червня – через 10 днів після цього.

Протягом червня відповідні міністерства оновлять критерії критичності, а в липні – серпні бізнес проходитиме перепогодження статусу. Попри зміни, уряд не очікує різкого скорочення кількості заброньованих – система й надалі охоплюватиме приблизно 1,1 – 1,3 мільйона працівників.