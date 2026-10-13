Єдиний податок для ФОП II групи у 2026 році: скільки доведеться платити

ФОП II групи у 2026 році має сплачувати єдиний податок, військовий збір та ЄСВ, причому частина платежів є фіксованою. Розмір податкового навантаження залежить від ставки єдиного податку, яку встановила місцева влада, та чинних соціальних стандартів.

Скільки платить ФОП II групи у 2026 році

З 1 січня 2026 року для ФОП II групи максимальна ставка єдиного податку становить 1 729,40 гривні на місяць, повідомляють у Державній податковій службі України. Це 20% від мінімальної зарплати, яка з початку року встановлена на рівні 8 647 гривень. Водночас конкретний розмір єдиного податку визначає місцева рада, тому в окремих громадах він може бути нижчим за максимальний.

Зверніть увагу! Окрім єдиного податку, підприємець має сплачувати військовий збір. Для ФОП II групи у 2026 році він становить 864,70 гривні на місяць, тобто 10% від мінімальної зарплати. Сплачувати цей збір потрібно щомісяця, не пізніше 20 числа поточного місяця.

Ще один обов'язковий платіж – єдиний соціальний внесок. Мінімальний ЄСВ для ФОП у 2026 році становить 1 902,34 гривні на місяць, що відповідає 22% від мінімальної зарплати. За квартал мінімальний внесок становить 5 707,02 гривні.

Таким чином, якщо для підприємця застосовується максимальна ставка єдиного податку, щомісячне навантаження складається з:

1 729,40 гривні – єдиний податок;

864,70 гривні – військовий збір;

1 902,34 гривні – ЄСВ.

Разом це 4 496,44 гривні на місяць, або 53 957,28 гривні на рік, якщо сплачувати максимальну ставку єдиного податку протягом усіх 12 місяців.

Важливо! Водночас фактична сума може бути меншою, якщо місцева рада встановила для конкретного виду діяльності ставку єдиного податку нижчу за максимальну.

Який дохід може мати ФОП II групи та коли виникають проблеми

У 2026 році граничний обсяг доходу для ФОП II групи становить 7 211 598 гривень на календарний рік. Це відповідає 834 розмірам мінімальної зарплати.

Важливо! Для перебування на II групі підприємець має відповідати встановленим Податковим кодексом умовам. Зокрема, ця група призначена для фізичних осіб-підприємців, які надають послуги населенню та платникам єдиного податку, займаються виробництвом або продажем товарів чи працюють у сфері ресторанного господарства. Кількість найманих працівників при цьому не повинна перевищувати 10 осіб.

Окремо варто стежити за видами діяльності та способом проведення розрахунків. Якщо ФОП II групи отримує дохід від діяльності, яка не передбачена для відповідної групи, використовує заборонений спосіб розрахунків або перевищує встановлений ліміт доходу, до такого доходу застосовується ставка єдиного податку 15%.

Перевищення ліміту також може стати підставою для переходу на іншу систему оподаткування. Тому підприємцю важливо вести облік доходів протягом року, а не перевіряти ліміт лише наприкінці звітного періоду.

Зверніть увагу! При цьому сам факт відсутності доходу не скасовує фіксовані платежі ФОП II групи. За загальним правилом підприємець продовжує сплачувати єдиний податок, військовий збір та мінімальний ЄСВ незалежно від того, чи були фактичні надходження.

Водночас щодо ЄСВ закон передбачає окремі винятки та пільги для певних категорій підприємців. Тому перед сплатою варто перевірити, чи має конкретний ФОП право на звільнення від ЄСВ.

До слова, ми писали, що підприємці мають сплачувати військовий збір за правилами, встановленими на 2026 рік. Для більшості ФОП на єдиному податку сума залежить від групи та способу оподаткування.